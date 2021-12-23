Душанбе, , 16:57 — REGNUM Среднемесячная заработная плата в Таджикистане в октябре текущего года сложилась в размере 1564 сомони ($138), сообщает Азия Плюс со ссылкой на Госкомстат страны.

Очень солидная зарплата Pixabay.com

«Эта сумма на 5,8% больше по сравнению с этим же периодом прошлого года, то есть на 86 сомони ($7,5)», — отмечает издание.

При этом, речь идет о номинальном росте зарплаты, без учета инфляции, а рост цен и тарифов на услуги за последние 12 месяцев составил 8%.

«Минимальная заработная плата пока остается на прежнем уровне — 400 сомони ($36)», — говорится в публикации.

Отмечается, что самую высокую зарплату в республике получают работники банков и других кредитно-финансовых организаций, где она в среднем составляет 4361 сомони ($386), связисты — 3240 сомони ($288), горняки — 3187 сомони ($282).

«Наиболее низкая в стране зарплата остается у дехкан, которые в среднем получают в месяц 742 сомони ($66)», — сообщает издание.

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