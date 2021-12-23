Сыктывкар, , 16:57 — REGNUM В Коми за последние сутки выявили 208 случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 59 случаев, Ухте — 40, Усинске — 15, Сосногорском районе — 14, Воркуте — 13. На лечении находятся 5 335 человек.

Официально подтверждено 2 540 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, четыре из них были зафиксированы накануне, 22 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, партия антиковидной вакцины для подростков поступит в Коми в декабре.