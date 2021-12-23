Екатеринбург, , 16:57 — REGNUM Екатеринбуржцам предложили решить судьбу канатной дороге на «Уктусе». Общественные слушания относительно ее строительства стартовали 21 декабря и завершаться 11 января, сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Канатная дорога

Peggy_Marco

Проект уже утвердила Госэкспертиза Свердловской области. Однако местные жители могут высказать свои предложения и возражения до 11 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, если общественные слушания пройдут успешно, то вместо бугерного подъемника на территории горнолыжного комплекса «Уктус» появится круглогодичная канатная дорога. Ее протяженность составит 597,6 метра. Отметим, сейчас на гору с помощью подъемника можно попасть только зимой.