Екатеринбург, 23 декабря, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Екатеринбуржцам предложили решить судьбу канатной дороге на «Уктусе». Общественные слушания относительно ее строительства стартовали 21 декабря и завершаться 11 января, сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Peggy_Marco Канатная дорога

Проект уже утвердила Госэкспертиза Свердловской области. Однако местные жители могут высказать свои предложения и возражения до 11 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, если общественные слушания пройдут успешно, то вместо бугерного подъемника на территории горнолыжного комплекса «Уктус» появится круглогодичная канатная дорога. Ее протяженность составит 597,6 метра. Отметим, сейчас на гору с помощью подъемника можно попасть только зимой.