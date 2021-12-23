Каменск-Уральский, Свердловская область, , 16:55 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области 23 декабря автобус въехал в светофорный столб. Аварию спровоцировал водитель Volkswagen Polo. Мужчину разыскивают, сообщили в свердловском ГИБДД.

Автобус

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Свердловчанин, находившийся за рулем автобуса, пытался уйти от столкновения с иномаркой. Ее водитель совершал поворот направо со средней полосы и не пропустил автобус, которой по крайней левой полосе двигался прямо. В результате водитель автобуса вывернул руль и въехал в светофорный столб.

Пострадали четыре пассажира общественного транспорта. Их госпитализировали. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.