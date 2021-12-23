Москва, , 16:49 — REGNUM Недостаток общения с близкими ощущается из-за ситуации с пандемией: взаимодействие при помощи «современных средств связи» не заменяет живого общения, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Хотя переговоры и другие формы взаимодействия осуществляются с использованием «современных средств связи» и работа эта налажена, но «общения с близкими, с друзьями, с коллегами, с которыми можно встретиться, рядом посидеть — этого, конечно, не хватает», отметил президент.

Владимир Путин «Я думаю, что так же, как и любому другому человеку».

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