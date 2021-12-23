Москва, 23 декабря, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Недостаток общения с близкими ощущается из-за ситуации с пандемией: взаимодействие при помощи «современных средств связи» не заменяет живого общения, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Хотя переговоры и другие формы взаимодействия осуществляются с использованием «современных средств связи» и работа эта налажена, но «общения с близкими, с друзьями, с коллегами, с которыми можно встретиться, рядом посидеть — этого, конечно, не хватает», отметил президент.