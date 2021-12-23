Ташкент, 23 декабря, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, регламентирующее в том числе формирование эффективной системы поддержки лиц с инвалидностью. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на соответствующий документ.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Установить, что с 1 января 2022 года работодателям, принявшим на работу лиц с инвалидностью (за исключением бюджетных организаций, государственных предприятий, юридических лиц, в уставном фонде (капитале) которых доля государства составляет 50 и более процентов), за счет средств государственного фонда содействия занятости на каждого работника в течение шести месяцев ежемесячно предоставляется субсидия в 1,5-кратном размере базовой расчетной величины», — говорится в документе.

Отмечается, что при предоставлении субсидии организации, принявшей на работу лиц с инвалидностью, основанием является трудовой договор, зарегистрированный в Единой национальной системе труда.

Министерству занятости и трудовых отношений Узбекистана совместно с министерством финансов страны поручено в месячный срок внести в правительство проект правительственного решения о порядке предоставления субсидии работодателям, принявшим на работу лиц с инвалидностью, за счет средств Государственного фонда содействия занятости.