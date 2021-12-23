Лос-Анджелес, США, 23 декабря, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Американская исполнительница Карди Би (Cardi B) поздравила супруга, рэпера Offset, с 30-летием. Об этом 23 декабря пишет Billboard.

Скриншот с YouTube Карди Би (Cardi B)

По данным издания, во время празднования дня рождения рэпера артистка преподнесла ему в качестве подарка «огромный» чек на $2 млн. Этот момент попал на видео, которое опубликовали в Сети.

Ранее Карди Би выпустила собственный бренд алкогольных взбитых сливок. Десерт в баллонах называется Whipshots.