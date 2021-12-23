Йошкар-Ола, 23 декабря, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 23 декабря выявили 74 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 86 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 28 916 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

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Всего выздоровели с начала пандемии 24 805 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 328 человек. 917 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались двое жителей республики, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3194 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получают 256 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 478 человек, из них у 467 — пневмония, 24 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки был выписан 41 пациент, при этом госпитализированы 33 жителя Марий Эл.