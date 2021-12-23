Рига, 23 декабря, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В Латвии ощутимо подскочили цены на продукты — их рост в ноябре был самым быстрым с 2017 года, цена на некоторые товары увеличилась вдвое. Об этом сообщил латвийский портал Rus.LSM.lv и предложил свое объяснение инфляции в стране.

WDnet Евро

По наблюдению представителей латвийских торговых сетей и предприятий, на часть продуктов цены подняли сами производители. Например, на молочные и некоторые овощные продукты, рассказал глава Ассоциации торговцев страны Хенрик Данусевич:

«По нашим данным, получаемым от торговых сетей, в декабре картофель стоил в среднем 57 евроцентов за килограмм, а в декабре 2020 года это было 42 евроцента за килограмм».

Он добавил, что сами торговые сети не могут кардинально повлиять на ситуацию с поставщиками: «У нас заключены договоры с поставщиком, что цены он может изменять раз в какой-то период». Ситуацию «смягчает» лишь то обстоятельство, что когда приходит товар по новой цене, торговые сети еще какое-то время могут продавать его по старой благодаря запасам.

Хенрик Данусевич сообщил, что его ассоциация внимательно отслеживает изменений цен на все категории товаров. Так, докторская колбаса стоила в декабре 2020 года в среднем 4,03 евро, а в декабре 2021 года — уже 4,93 евро. Курица, стоившая 2,89, теперь стоит 3,16. Сосиски вместо 3,80 евро стоят 4,25 евро за килограмм.

Игорь Шихман, член правления розничной торговой сети Mego, признал, что пока разницу между ценой поставки и ценой на полке магазина частично гасят сами торговцы:

«В начале 2021 года инфляция была около нуля, начала разгоняться летом и достигла пика в ноябре. Я хочу сказать — цены производителей, по которым мы получаем эти продукты, с учетом и логистики в том числе, выросли больше, чем в магазинах».

По словам Шихмана, есть категории, где удорожание очень сильно бросается в глаза. Например, Mego это видит на собственном кулинарном производстве. Себестоимость там в последние 30 дней увеличилась примерно на 20% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

«Это за счет роста зарплат, подорожания электричества (в ноябре счета у сети Mego были на 48% выше прошлогодних ноябрьских). Это все не может не отражаться на себестоимости товара и конечной его цене», — отметил он. Шихман добавил, что удорожании связано и с ростом цен в логистической сфере, где не хватает водителей.

Средний уровень потребительских цен в Латвии в ноябре 2021 года по сравнению с тем же месяцем 2020 года вырос на 7,5%, согласно официальным данным.