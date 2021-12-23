Пушкино, Московская область, 23 декабря, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Пушкино. Об этом 23 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 93 человека. Следом за Пушкино идут Люберцы, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 86 человек. На третьем месте расположилась Балашиха, где COVID-19 диагностировали у 83 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 959 новых случаев COVID-19.