Токио, 23 декабря, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Военные Японии и США подготовили план совместных действий на случай «чрезвычайной ситуации» вокруг Тайваня, сообщает 23 декабря агентство «Киодо» со ссылкой на анонимные источники в правительстве страны.

Япония

По утверждению агентства, план предусматривает создание временной военной базы Корпуса морской пехоты США на одном из островов архипелага Рюкю, расположенного недалеко от Тайваня.

Американские морские пехотинцы должны отправиться в этот район при поддержке Сил самообороны Японии.

Отмечено, что архипелаг Рюкю состоит примерно из 200 островов, 40 из которых пригодны для временной военной базы.

Для реализации этих планов правительству Японии потребуется внести изменения в законодательство страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония вместе с США, Индией и Австралией входит в военно-политическое объединение Quadrilateral Security Dialogue — Quad, который создавался для противодействия растущему влиянию Китая.