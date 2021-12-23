Саранск, 23 декабря, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 995 человек.

За сутки скончались три женщины в возрасте 57, 80 лет и 81 года и 54-летний мужчина. Течение заболевания у всех умерших осложнялось тяжелыми хроническими патологиями.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 декабря в Мордовии выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 107 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 39 745 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5307 человек.

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