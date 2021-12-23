Таллин, , 16:41 — REGNUM Переложение на плечи местных самоуправлений Эстонии обязанностей по подготовке документов о компенсации жителям роста цен на энергоносители не было продумано кабинетом министром. Об этом сообщил новостной портал гостелерадио страны ERR со ссылкой на мэрию города-курорта Пярну.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Теперь муниципалитеты вынуждены в срочном порядке и в самый канун рождественских и новогодних праздников решать вопросы дополнительного планирования рабочей силы и затрат, связанными с получением и обработкой большого количества заявок на компенсацию цен на энергию.

Местные органы власти Эстонии также не скрывают своего возмущения сложной системой подачи заявок, утвержденной государством, которая заставляет людей доказывать свою потребность в такой помощи и самим обращаться за нею.

Сообщается, что в конце ноября 2021 года правительство издало постановление об организации приема заявок от населения на компенсацию роста цен на энергоносители. Эта задача была возложена на плечи местных органов власти, которые теперь ждут, когда государство завершит разработку своего ИТ-решения, с помощью которого жители могут начать обращаться за помощью.

По свидетельству ERR, местные власти «ядовито» комментируют поступающие от правительства новые распоряжения, касающиеся компенсации цен: «Система не может быть построена на том, что слышно в новостях». По утверждению властей города, официальная информация для получения поддержки и на основе которого она рассчитывается, как и точная сумма выделяемых конкретным самоуправлением денег, до сих пор так и не переданы центром местным органам власти.

Без этого трудно подсчитать, насколько многочисленное население может нуждаться в помощи и сколько дополнительных сотрудников потребуется нанять или реорганизовать учреждений для приема и обработки этих заявлений, подчеркнули в мэрии.

«Только когда станут ясны более точные условия, мы сможем начать делать прогнозы о том, сколько людей могут нуждаться в поддержке», — прокомментировал ситуацию Теэт Роосаар, руководитель отдела по связям с общественностью Пярну.

Он добавил, что у мэрии нет точных данных о доходах горожан: «Мы не Налоговый департамент».