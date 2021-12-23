Вашингтон, , 17:36 — REGNUM В США полиция штата Делавэр задержала пятерых подозреваемых после того, как в парке Филадельфии была ограблена конгрессмен Мэри Гэй Скэнлон, сообщает 23 декабря Reuters.

Ограбление Цитата из к/ф «Криминальное чтиво». Реж. Квентин Тарантино. 1994. США

Женщина не пострадала. Ее автомобиль был угнан днем, когда двое вооруженных мужчин в возрасте от 20 до 30 лет забрали у нее ключи.

В полиции сообщили, что дополнительные подробности будут опубликованы, как только они станут известны.

Случай примечателен тем, что несколько месяцев назад Скэнлон, которая представляет 5-й округ Пенсильвании, поддержала движение в США, призывающее лишить полицию финансирования. После этого некоторые штаты сократили бюджет полиции, вопреки предупреждениям граждан о последствиях.