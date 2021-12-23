Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 16:43 — ИА Регнум. При строительстве терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге сохранят основные корпуса исторических складов Кокоревых. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Проект приспособления складов Кокоревых для терминала ВСМ

Строительство терминала ВСМ в Петербурге затрагивает территорию, на которой расположены исторические корпуса складов Кокоревых, тем самым проект попадает под действие закона «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия…». Сейчас на этой территории различные организации ведут деятельность в сфере оптовых и розничных продаж и в сфере услуг.

В связи с этим появилась необходимость поиска компромисса. Здания корпусов оценивали с точки зрения архитектурной и градостроительной ценности, а также оценке подлежало общее состояние зданий. Рабочая группа приняла решение о сохранении основных зданий, а также тех, которые не утратили свой основной исторический облик.

При этом проект этого решения пройдет государственную историко-культурную экспертизу и общественное обсуждение. И только после этого поступит в министерство культуры Российской Федерации на согласование.