Красногорск, 23 декабря, 2021, 16:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2062 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 23 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 573 555 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 630 472.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 23 декабря число жертв COVID-19 увеличилось на 53 человека.