Саранск, 23 декабря, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 23 декабря выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 107 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 39 745 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 160 человек, всего с начала пандемии выздоровели 33 443 жителя Мордовии. 995 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5307 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 23 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 814 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3558 жителей республики.