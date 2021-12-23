Рязань, 23 декабря, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Рязанской области 23 декабря подтверждён 171 новый случай заражения коронавирусом, что на 10 меньше, чем было выявлено сутками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны 368 человек, скончались — 12 пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Темп прироста инфекции за сутки составил 0,29%. С начала пандемии в Рязанской области зарегистрировано 60 292 случая заболевания COVID-19. Прошли лечение и выздоровели 55 167 человек.

По данным федерального оперштаба, осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 2 417 пациентов.