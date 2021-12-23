Вашингтон, , 17:33 — REGNUM На заводе Exxon Mobil в Техасе, США, произошла крупная производственная авария, в результате которой пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщает The New York Times.

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Сотрудники скорой медицинской помощи прибыли на место происшествия рано утром 23 декабря. Пожар начался после полуночи на нефтеперерабатывающем заводе в Бэйтауне, говорится в заявлении Exxon Mobil в Twitter.

Четыре человека получили травмы, сообщили в компании. Трое были доставлены в больницу вертолетами скорой помощи, рассказал шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.