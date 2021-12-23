Челябинск, 23 декабря, 2021, 16:30 — ИА Регнум. В Челябинской области поймали гражданина, подозреваемого в совершении преступлений в 2012 году. Об этом сообщает областное управление СКР.

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55-летнему местному жителю уже предъявлено обвинение в разбое, насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании. Следователи считают, что пострадавшими от него стали три человека. Преступления совершались по вечерам в малолюдных местах.

Обвиняемый уже признал свою вину. Суд отправил его в СИЗО.