Варшава, , 16:26 — REGNUM Коллекция работ Марка Шагала попала в Национальный музей в Варшаве. Четырнадцать работ были приобретены на международном аукционе при финансовой поддержке министерства культуры и национального наследия Польши. Об этом министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский сказал Polskie Radio.

Варшава Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в польские коллекции редко приобретаются произведения такого формата и столь ценные. Министр добавил, что крупнейшие польские музеи довольно активно покупают произведения на мировых аукционах.

Глиньский добавил, что представление всей коллекции запланирована на апрель 2022 года. Гости увидят ее на временной выставке.