Воронеж, 23 декабря 2021, 16:26 — REGNUM Новый подход к расчётам тарифов на электроэнергию для населения заставит платить майнеров криптовалюты объективную цену за потреблённое электричество. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев 23 декабря.
Гусев заверил, что изменения в тарифах произойдут не раньше 2023 года, и напомнил, что тарифы на 2022 год уже закреплены.
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, ранее правительство РФ разрешило регионам России самостоятельно определять тарифы на электроэнергию для населения в зависимости от объёмов потребления. Из постановления правительства следует, что руководство субъекта РФ сможет устанавливать минимальный объём потребления, доступный по льготному тарифу, а также определять разные тарифы для отдельных групп населения.