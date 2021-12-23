Воронеж, 23 декабря, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Новый подход к расчётам тарифов на электроэнергию для населения заставит платить майнеров криптовалюты объективную цену за потреблённое электричество. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев 23 декабря.

Kremlin.ru Губернатор Воронежской области Александр Гусев

«Правительство России обсуждает реформу расчета тарифов на электроэнергию для населения. Регионы могут получить возможность самостоятельно определять предельный объём потребления по льготным тарифам», — написал губернатор.

Гусев заверил, что изменения в тарифах произойдут не раньше 2023 года, и напомнил, что тарифы на 2022 год уже закреплены.

«Поручил нашему департаменту тарифов изучить ситуацию так, чтобы изменения пошли на пользу добросовестным потребителям. Прежде всего, речь про то, что новый подход заставит майнеров криптовалюты и других «частных» абонентов, потребляющих электроэнергию в жилых домах фактически в промышленных масштабах, платить объективную цену. Соответственно, полученную выгоду можно в том числе направлять на поддержку энергетической инфраструктуры домов», — считает воронежский губернатор.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, ранее правительство РФ разрешило регионам России самостоятельно определять тарифы на электроэнергию для населения в зависимости от объёмов потребления. Из постановления правительства следует, что руководство субъекта РФ сможет устанавливать минимальный объём потребления, доступный по льготному тарифу, а также определять разные тарифы для отдельных групп населения.