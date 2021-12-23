23 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 19:49 — REGNUM Беспокойство США по поводу того, что Российская Федерация в 2021 году якобы продолжала отступать от обязательств, взятых ею при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 23 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

"Ну, раз США раскритиковали Россию, значит, мы делаем всё правильно. В том же духе, товарищи!» — обращается Сергей И.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что Соединённые Штаты смеют указывать России на недопустимость пренебрежения правилами ВТО, которые сама же Америка уже многократно нагло нарушала.

«Ишь вы какие! А ничего, что когда Россия вступала в это ваше ВТО, то там сразу же стало понятно, что нашу страну собираются кинуть. Суды были даже по этому поводу. США сами нарушают все принципы этой организации, и ничего, это ей не мешает использовать все возможные способы, чтобы оказать давление на Российскую Федерацию», — написал Сергей Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что замена иностранной продукции отечественной — это внутренние дела Российской Федерации, а значит, Соединённые Штаты не имеют права к нам лезть с такими претензиями.

«Россия сама решает, что и у кого покупать. Почему мы должны думать о том, что люди в Германии останутся без зарплат? Поэтому, по вашему мнению, против России можно вводить необоснованные санкции? Вас не устраивает такое положение дел, вот и нас тоже», — отмечает Татьяна В.

Символика ВТО Enrique Mendizabal

Часть людей полагает, что импортозамещение в России само по себе вызывает большие вопросы, причём у населения, которое не шибко довольно качеством выпускаемой продукции отечественных производителей.

«А какое такое импортозамещение, если даже китайцы нам трусы шьют? Россия уже давно ничего не производит, а только выкачивает ресурсы. Что-то нигде в мире не стоят в очередях за русскими телефонами, а вот в России сутками стоят за айфонами», — поделился своим мнением Андрей К.

«А чего мы импортозаместили-то?! У нас своего ничего нет, от слова совсем. Вроде бренд наш, но сделано, как потом оказывается, в Китае. Если делают у нас, то брать такое нельзя, цена никак не бьётся с качеством. Все заводы развалили. Продукты есть невозможно. Кому такое импортозамещение нужно?» — задаётся вопросом Александр Л.

Ряд пользователей указывает на то, что главное, что начало процессу импортозамещения положено и вскоре российская экономика сумеет обособиться от мировых процессов, создав внутри государства крепкую и независимую производственную базу.

Протест против вступления России в ВТО (сс) Ain92

«Увы, но импортозамещение в России оставляет желать лучшего. И по количеству такой продукции, и по её качеству. Но главное, что поезд сдвинулся с рельсов. Ещё пару годков — и, глядишь, запляшут лес и горы! В самом начале импортозамещённые продукты и показывать-то было стыдно, а сейчас совсем уже неплохо. Короче, нужно сначала нарастить количество, а потом перевести его в качество. Так поступают китайцы, на этом построили свою экономику японцы. Всем своё время», — указывает Мария М.

Напомним, 22 декабря на сайте офиса торгового представителя Вашингтона появился доклад, согласно которому действия России по импортозамещению вызывают беспокойство у США, потому что Российская Федерация в 2021 году якобы продолжала отступать от обязательств, взятых ею при вступлении во Всемирную торговую организацию в 2012 году.