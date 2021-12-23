Любляна, , 16:21 — REGNUM По данным центрального статистического бюро Словении, средняя валовая заработная плата в Словении в октябре составила 1886 евро, в то время как чистая заработная плата сотрудников в том же месяце составила в среднем 1218 евро.

Евро Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

Суммы валовой и чистой заработной платы в Словении за октябрь номинально выше на 0,7 процента, а на самом деле ниже на 0,2 процента, чем в сентябре.

Самая высокая средняя валовая заработная плата была зафиксирована в финансовом и страховом секторах в размере 2 644 евро, а также в сфере электроснабжения (2 643 евро).