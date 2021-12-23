Москва, 23 декабря, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Украинское государство может не выдержать роста цен на газ. Об этом 23 декабря заявил ИА REGNUM публицист Константин Мочар.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«История иногда преподносит сюрпризы: руководство Украины так стремилось к тому, чтобы Россия утратила свои возможности как производителя и поставщика газа и уступила своё место США, что это желание исполнилось», — заявил публицист.

Американский сжиженный газ стал поступать в страны ЕС на фоне рекордного роста цен на газ на спотовых рынках, отметил Мочар.

Борьба Украины против «Северного потока-2» не прошла даром, но она же и привела в итоге в качестве одного из факторов к росту цен, подчеркнул публицист. В результате Россия и США заработают на торговле газом, европейцы, пусть и с потерями, но будут в тепле, а вот гражданам Украины придётся затянуть пояса. Само украинское государство рискует не выдержать испытания такими ценами, особенно на фоне большой долговой нагрузки перед МВФ и другими кредиторами, резюмировал Мочар.

Напомним, что 22 декабря спотовая цена газа в Европе выросла до нового максимума, достигнув $2187 за тысячу кубометров. Это абсолютный рекорд за всю историю торгов.