Яунде, 23 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Глава Африканской конфедерации футбола (CAF) Патрис Мотсепе подтвердил, что Кубок африканских наций пройдет в январе 2022 года, как и планировалось изначально. Ранее существовали опасения, что турнир будет отложен из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

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«Я собираюсь сходить на матч Камерун — Буркина-Фасо 9 января», — рассказал Мотсепе, имея в виду матч открытия Кубка.

Помимо пандемии коронавируса, которым заразилось большое число африканских футболистов, существовали опасения, связанные с отсутствием надлежащей организации мероприятия и незавершёнными строительными работами.

На прошлой неделе Ассоциация европейских клубов (EAC) пригрозила запретить участвовать в кубке спортсменам, у которых ранее был выявлен COVID-19, из-за отсутствия информации о состоянии их здоровья. Болельщики должны будут должны предъявлять сертификаты о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19 для посещения матчей.

Президент CAF подчеркнул, что новый вариант SARS-CoV-2 «Омикрон» представляет проблема для организаторов, но в то же время добавил: «Мы всегда должны выявлять проблемы и вызовы, а не уклоняться от них».

Кубок африканских наций пройдет в Камеруне. Изначально центральноафриканская страна была выбрана в качестве места проведения футбольного соревнования в 2019 году, но турнир был перенесен в Египет из-за медленного темпа подготовки мероприятия и ситуации в области безопасности в Камеруне. В 2021 году государство в западной части Центральной Африки снова было выбрано для организации футбольного состязания, но событие было отложено на 12 месяцев из-за пандемии.