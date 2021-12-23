Вашингтон, 23 декабря, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Вице-президент США Камалла Харис получила отрицательный результат теста на COVID-19 после общения с сотрудником администрации, у которого был выявлен коронавирус, сообщает 23 декабря The New York Times со ссылкой на Белый дом.

Joebiden.com Камала Харрис

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Ранее стало известно, что коронавирус был выявлен у одного из сотрудников администрации президента США Джо Байдена. После этого президент также сдал тест и получил отрицательный результат.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга уклонилась от прямого ответа на вопрос о вспышке коронавирусав федеральном правительстве, заявив при этом, что 99% администрации Джо Байдена полностью вакцинировано.

До этого в Белом доме сообщили, что сенатор-демократ Элизабет Уоррен заразилась коронавирусом, несмотря на прохождение полного курса вакцинации и ревакцинации.