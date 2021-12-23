Тбилиси, 23 декабря, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Когда группа людей начинает головку в интересах бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, то это уже похоже на формирование культа личности. Об этом заявил журналистам депутат парламента республики от правящей партии «Грузинская мечта» Николоз Самхарадзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Он предположил, что голодающие в поддержку Саакашвили действуют по его распоряжению. Депутат сказал, что ему будет жаль, если такая информация подтвердится.

«Некоторое время назад распространилась информация, что в Северной Корее Ким Чен Ын на 11 дней запретил смех, это мне вспомнилось в связи с тем, что Саакашвили запретил своим однопартийцам есть», — сказал Самхарадзе.

Напомним, 21 декабря председатель ЕНД объявил, что сотни сторонников партии объявили голодовку, требуя освободить Саакашвили из заключения. Возле офиса ЕНД в Тбилиси установили 12 больших палаток для голодающих.