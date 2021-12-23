Париж, 23 декабря, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В африканских странах растет число арестованных журналистов. Работники СМИ преследуются правительствами или оказываются жертвами нападений вооруженных группировок. В особенности это касается таких неспокойных регионов, как Камерун, регион Сахеля, Демократическая Республика Конго, Эфиопия и Сомали. Об этом говорится в докладе международной организации «Репортеры без границ», пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

Согласно докладу, журналисты во многих частях Африки продолжают работать в сложных и опасных условиях. Государственные перевороты, произошедшие в этом году в Судане, Мали, Гвинее и Чаде, увеличили репрессии в отношении СМИ.

Глава представительства «Репортеры без границ» в Африке Арно Фрогер заявил, что восточноафриканский регион представляет наибольшую опасность для журналистов.

«Без оснований было арестовано уже более 100 журналистов, 26 из них оказались в тюрьме в этом году. Большинство подобных случаев происходит в Камеруне, Нигерии, Эритрее, Бенине, Руанде, Эфиопии, Уганде и Судане», — сообщил Фрогер.

В Эритрее, Эфиопии и Руанде было отмечено наибольшее среди всех стран Африканского континента количество арестов журналистов в 2021 году. Все три расположены в восточноафриканском регионе. В Эритрее, к примеру, президент страны Исайяс Афеворк запретил все независимые СМИ в 2001 году. В 2021 году Эритрея заняла последнее место в общемировом рейтинге стран по уровню свободы прессы. В соседней Джубути полностью отсутствуют свобода массовой информации.

В прошлом месяце Эфиопия подверглась критике со стороны правозащитных организаций и ООН за ограничение свободы СМИ в условиях продолжающихся вооруженных столкновений между национальными войсками и боевиками группировки Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ). На прошлой неделе эфиопский суд приговорил трех журналистов к тюремному сроку, обвинив их в пропаганде терроризма за проведение интервью с боевиками.

Некоторые африканские государства, имевшие хорошие показатели в области свободы информации, начали терять свои позиции. Среди таких оказалась Гана, индекс свободы прессы в которой опустился с 22-го на 30-е место. Как утверждается, в западноафриканской страна увеличилось количество случаев преследования журналистов и нарушения их прав со стороны силовиков.