Париж, 23 декабря 2021, 16:18 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо призвал противников вакцинации прийти на демонстрацию 8 января 2022 года, передает BFM TV.
Флориан Филиппо пригласил нескольких политических лидеров, выступающих против вакцинации, прийти на демонстрацию 8 января против ковид-пропусков.
«Пришло время священного союза для защиты наших свобод и нашей демократической модели, для защиты наших детей и Франции», — заявил политик.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Италии Марио Драги призвали страны ЕС реформировать Маастрихтские критерии.
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