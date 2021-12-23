Париж, 23 декабря, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо призвал противников вакцинации прийти на демонстрацию 8 января 2022 года, передает BFM TV.

Stokpic Франция

Флориан Филиппо пригласил нескольких политических лидеров, выступающих против вакцинации, прийти на демонстрацию 8 января против ковид-пропусков.

«Пришло время священного союза для защиты наших свобод и нашей демократической модели, для защиты наших детей и Франции», — заявил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Италии Марио Драги призвали страны ЕС реформировать Маастрихтские критерии.