Ташкент, , 16:17 — REGNUM В Мазари-Шариф (Афганистан) 23 декабря состоялась торжественная церемония передачи гуманитарного груза Узбекистана братскому народу Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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«Гуманитарная помощь состоит из муки, риса, сахара, продуктов питания, товаров первой необходимости, одежды, текстильной продукции и угля общим весом более 4 тысяч тонн», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

«Выступивший на церемонии заместитель министра иностранных дел временного правительства Афганистана Шер Аббас Станакзай от имени всего афганского народа выразил глубокую благодарность Шавкату Мирзиёеву за оказываемое постоянное внимание, поддержку, а также за солидарность в эти трудные для страны времена», — подчеркивается в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана подчеркнули, что «выступившие на церемонии представители общественности Афганистана, в том числе известные деятели этнических узбеков, вновь выразили искреннюю признательность Мирзиёеву за беспрецедентную помощь».

Отмечается, что в ходе мероприятия поварами из Узбекистана был приготовлен «благотворительный плов», которым были угощены все присутствовавшие, а также большое число представителей общественности Афганистана.