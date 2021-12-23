Вашингтон, , 17:27 — REGNUM Окружной судья Манхеттена, занимающийся расследованием дела о возможном мошенничестве в компании Trump Organization, уходит в отставку, однако экс-президента США Дональда Трампа просто так не оставят в покое, сообщает 23 декабря The New York Times.

Трамп Wspolnotapolska.org.pl

В последние недели прокуроры из офиса судьи Сайруса Вэнса-младшего активизировали свое длительное расследование в отношении Трампа, но так и не смогли предъявить обвинения политику.

Вэнс, который отслужил три срока, отказался переизбираться. Он уйдет в отставку 1 января, передав офис Элвину Браггу. Именно Брагг возглавит расследование.

Напомним, компанию Трампа подозревают в том, что она манипулировала оценкой стоимости своих объектов недвижимости.

Сам политик утверждает, что демократы политизируют раследование и тем самым нарушает права истцов в соответствии с Конституцией США.