Хельсинки, 23 декабря, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Финская судоходная компания Viking Line запретила на своих паромах песни караоке и вернула обязательное ношение медицинских масок. Об этом сообщил эстонский портал sputnik-meedia.ee со ссылкой на руководство компании.

adam_gorka Паром

«Некоторое время использование масок носило рекомендательный характер, но сейчас мы снова требуем обязательно использовать маски», — сообщила пресс-секретарь судоходной компании Йоханна Бойер-Сванстрем.

При этом на паромах Viking Line будут продолжать выступать музыкальные эстрадные коллективы. «Что касается танцев, то мы пока думаем», — отметила она.

Свои требования в компании объяснили обострением ситуации с распространением коронавируса в странах региона Балтийского моря.

Viking Line — финская паромная компания, которая была основана в 1959 году. Перевозит пассажиров, автомобили и грузы через воды Балтийского моря, связывая между собой Финляндию, Швецию и Эстонию.