Москва, , 16:14 — REGNUM Оскорбление пророка Мухаммеда не является свободой творчества. Это вызывает к жизни другие, более острые, экстремистские проявления. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Разве размещение Гитлера на сайте «Бессмертного полка» — это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела.

Нужно обеспечить свободу вообще, без нее нас ждет печальное будущее, тусклое и бесперспективное.

Нужно понимать, что эта свобода вступает в определенное противоречие с нашими целями, когда сталкивается со свободой другого человека», — подчеркнул Путин.

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