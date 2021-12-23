Москва, 23 декабря, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 17 декабря составил $626,3 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

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На 10 декабря международные резервы страны составляли $625,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $0,8 млрд, или на 0,1%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой».

Напомним, согласно данным ЦБ, на начало декабря в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $460,29 млрд, специальные права заимствования — $24,24 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,24 млрд, монетарное золото — $132,74 млрд.