Аруша, Танзания, , 17:02 — REGNUM Главы государств — членов Восточноафриканского сообщества (ВАС) дали согласие на вступление Демократической Республики Конго в организацию. Об этом пишет танзанийская газета Mwananchi.

На внеочередном саммите глав государств ВАС, проходившем в онлайн-формате под председательством президента Кении Ухуру Кениаты, лидеры рассмотрели доклад Совета министров о соответствии ДРК критериям члена организации.

Генеральный секретарь сообщества Питер Матхуки сообщил собравшимся, что ДРК выполнила семь из десяти шагов для завершения процесса оформления членства в ВАС. Решение о принятии Конго в состав организации описывается политическими аналитиками как имеющее большое значение для стран Восточной Африки, поскольку это расширит рынок, за счет чего повысится доходность некоторых секторов, особенно это касается торговли.

«Я рад, что сегодня мы утвердили процесс включения Конго в качестве члена нашего сообщества. Как я упоминал на нашей встрече, Конго — историческая часть Восточной Африки. В ее восточных районах население говорит на суахили. У них есть такие же племена, как и у нас, в наших странах. Колониализм — вот что отделило Конго от Восточной Африки», — заявил президент Уганды Йовери Мусевени.

«Мы все осознаем важность присоединения Конго к нашему сообществу, наши страны развили долгосрочное сотрудничество и дружеские связи с Конго, будь то в сфере торговли или развития соседских отношений. Это способствует увеличению благосостояния нашего народа и региона в целом. Более того, благодаря этому, ДРК воссоединилась со своими братскими государствами», — подчеркнула президент Танзании Самия Сулуху.

В начале встречи региональные лидеры почтили минутой молчания память президента Танзании Джона Магуфули, скончавшегося в марте 2021 года.