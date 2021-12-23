Батуми, Грузия, , 16:12 — REGNUM Коммунальные службы Батуми начали устранять последствия ливней и шторма на территории городской набережной. Об этом 23 декабря сообщат мэрия столицы Аджарии.

Последствия шторма в Батуми Facebook.com/BatumiCityHallofficial

Стихия повредила фасад ресторана, нанесла грязь, камни и мусор на пляж и Новый бульвар. У одного из пирсов снесло два пролёта строения. Для очистки территории используют спецтехнику. Сумма ущерба подсчитывается.

Дожди в Батуми шли два последних дня. На море в это время был шторм мощностью три — четыре балла.

Стоит отметить, что непогода в декабре второй раз наносит ущерб инфраструктуре набережной Батуми. Тогда также потребовалось применять спецтехнику для очистки Нового бульвара.