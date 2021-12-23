Инфраструктура набережной Батуми получила повреждения из-за непогоды
Батуми, Грузия, 23 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Коммунальные службы Батуми начали устранять последствия ливней и шторма на территории городской набережной. Об этом 23 декабря сообщат мэрия столицы Аджарии.
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Последствия шторма в Батуми
Стихия повредила фасад ресторана, нанесла грязь, камни и мусор на пляж и Новый бульвар. У одного из пирсов снесло два пролёта строения. Для очистки территории используют спецтехнику. Сумма ущерба подсчитывается.
Дожди в Батуми шли два последних дня. На море в это время был шторм мощностью три — четыре балла.
Стоит отметить, что непогода в декабре второй раз наносит ущерб инфраструктуре набережной Батуми. Тогда также потребовалось применять спецтехнику для очистки Нового бульвара.