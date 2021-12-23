Таллин, 23 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Государственный суд Эстонии постановил, что проведение удаленных заседаний национального парламента Рийгикогу является противозаконным и нарушает конституционные права парламентариев и их избирателей. Об этом сообщила пресс-служба главного судебного учреждения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

В решении особо подчеркивается, что у Рийгикогу не было достаточно веских причин для перехода на дистанционную работу в ноябре 2021 года. Коллегия Госсуда пришла к выводу, что гарантированный Конституцией принцип свободного мандата депутата Рийгикогу включает в себя и как можно более прямую реализацию такого мандата. Кроме того, согласно принципу парламентской демократии важные вопросы государственной жизни должны решаться в условиях свободных парламентских дискуссий.

Постановление Госсуда не отменяет решения, принятые Рийгикогу в период проведения дистанционных заседаний, отмечается в сообщении.

Возглавляющая правительство Эстонии Реформистская партия предложила дистанционную работу в парламенте в связи с широким распространением эпидемии коронавируса. Предложение было одобрено парламентским большинством 9 ноября 2021 года.

Член парламента Прийт Сибул 18 ноября подал жалобу в Государственный суд с требованием отменить решение. По утверждению Сибула, решение нарушило его права, поскольку для организации удаленных заседаний не было веских причин. Он отметил, что работа Рийгикогу предполагает очные заседания, включая политические переговоры и прямые дискуссии и поиск компромиссов вне зала заседаний и комиссий. В дистанционном режиме эти задачи не могут быть выполнены должным образом, считает парламентарий.

Госсуд Эстонии теперь согласился с его доводами.