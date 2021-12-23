Архангельск, 23 декабря, 2021, 16:10 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 283 человек, 80 из них — жители областного центра.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным регионального оперштаба, в числе заболевших — 49 северодвинцев, 18 жителей Коряжмы, 17 котлошан. Инфекцию выявили также у жителей Устьянского, Шенкурского, Приморского и других районов области.

«В статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки в Египет», — сообщили в штабе.

По данным федерального штаба, 22 декабря в Архангельской области умер один ковид-пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус подтвердили у 25 667 человек.