23 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 19:49 — REGNUM В Южной Корее нарастает возмущение поведением пожилого мужчины, сбившего женщину и ребенка.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщениям южнокорейских СМИ, 22 декабря около 13:10 по местному времени на одном из рынков в южнокорейском городе Пусан автомобиль, ехавший на большой скорости, сбил 60-летнюю бабушку с коляской, в которой находилась её 18-месячная внучка, после чего врезался в телеграфный столб.

Известно, что пожилая женщина скончалась на месте. Ребенок, получивший серьезные травмы был госпитализирован, однако врачам спасти девочку не удалось.

Водитель в возрасте старше 80 лет, совершивший аварию, утверждает, что автомобиль «сам внезапно ускорился» и у него возникли проблемы с тормозами.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют точные причины происшествия.

Между тем 23 декабря на месте аварии появился временный мемориал, куда горожане приносят цветы, сладости и рождественские открытки.

«Если Вам больше 70 лет — не садитесь за руль!» — призывает kbm6***.

Старость

«Мне нечего сказать… Зачем садиться за руль после 80? В чем провинился этот 18-месячный ребенок?» — вопрошает noth***.

«Вы меня извините, но я думаю, правительству следует запретить людям в возрасте старше 80 лет садиться за руль», — пишет shin***.

«Что теперь будет с семьей, потерявшей и ребенка, и мать?» — интересуется g_gr***.

«В таком возрасте сложно уже понимать, где тормоз, а где газ… Пожилые люди, пожалуйста, пользуйтесь такси!» — советует tlax***.

«Лучше бы продал свой автомобиль и на вырученные средства катался бы на такси до конца своих дней», — пишет tlax***.

«Водители в возрасте старше 80 лет = бомба замедленного действия», — отмечает kfam***.

«Не позволяйте автомобилям ездить по рынку! Там улочки очень узкие, людям негде пройти, не говоря уже об автомобиле», — призывает suae***.

«Думаю, нам необходимо внести правки в закон и проверять профпригодность водителей каждый год», — предлагает dsso***.

Автомобильное движение в Пусане. Южная Корея (сс) STA3816

«А он сигналил? Если бы сигналил, то, скорее всего, трагедии удалось бы избежать», — предполагает njrh***.

«Лучше бы прогулялся или воспользовался общественным транспортом», — пишет pm24***.

«Ему придется заплатить за содеянное», — отмечает dhtm***.

«Водить после 80, разве это не безумие?» — интересуется hjki***.

«Для пожилых людей с ограниченными физическими возможностями автомобиль — это не средство передвижения, а орудие убийства», — пишет you4***.