Москва, 23 декабря, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря, отвечая на вопрос журналиста из Владивостока Ирины Трофимовой, подчеркнул, что Дальний Восток требует к себе особого внимания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Дальний Восток требует к себе особого внимание, и это комплексная работа. Не только прекратить депопуляцию, но и сделать жизнь на Дальнем Востоке популярной», — сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что для развития Дальнего Востока в целом, Приморского края в частности, и привлечения в регион населения делается многое. Глава государства особо отметил развитие университета на острове Русский, строительство новых школ и детских садов.

«Такого судостроения на Дальнем Востоке, как сегодня на «Звезде» в Приморье не было даже в советское время. Развивается город Циолковский в Амурской области», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне завершено строительство сухого дока и уже успешно прошли пусконаладочные работы. Гидротехническое сооружение сдано в эксплуатацию на три года раньше первоначальных сроков.