Москва, , 16:14 — REGNUM Главный редактор газеты «Молодой ленинец» Юлия Измайлова, представляющая Пензенскую область, в пятый раз смогла задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время ежегодной пресс-конференции. Она снова коснулась темы индексации пенсии.

Скриншот трансляции пресс-конференции 1tv.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

«Индексация пенсий в следующем году запланирована в 5,9%. Это намного ниже инфляции. Цены растут быстрее. Планируется ли пенсионерам компенсировать эту разницу?» — поинтересовалась Измайлова.

Глава государства ответил, что правительство России должно выполнять обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.

«Да, я с вами полностью согласен, и мы не должны об этом забывать. Правительство РФ должно будет сделать всё, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем. В следующем году соответствующие решения будут приняты и по так называемому силовому блоку, чтобы выровнять доходы людей, которые работают в правоохранительных органов и силовых структурах в целом, это должно коснуться и пенсий военнослужащих», — ответил Путин.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году Юлия Измайлова традиционно поднимала тему пенсионных выплат. Тогда президент России одобрил ее заботу о старшем поколении и пообещал со стороны государства помочь в этом.

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