Москва, , 16:07 — REGNUM Денежное довольствие и пенсии сотрудников правоохранительных органов и силовых структур в 2022 году будут проиндексированы по фактической инфляции. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Об индексации пенсий гражданам старшего возраста мы не должны забывать.

Правительство должно сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет», — отметил Путин.

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