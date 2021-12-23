Кострома, 23 декабря, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Выборочное тестирование учеников на COVID-19 в Костромской области показало хорошие результаты. Об этом на пресс-конференции 22 декабря рассказал главный санитарный врач региона Александр Кокоулин.

Костромской государственный университет Занятие

Напомним, ПЦР-тесты с согласия родителей в декабре 2021 года сдали 1900 детей — 500 школьников и 1400 студентов вузов и ссузов. Случай заболевания выявлен у одного студента.

По информации ГТРК «Кострома», ссылающейся на депздрав, хорошая статистика достигнута за счёт вакцинации. Прививки от коронавируса сделали 80% учащихся вузов и колледжей региона.

Напомним, подобное исследование среди школьников и детсадовцев проводилось в 2020 году. Его результаты также были признаны позитивными — из 500 взятых проб положительный результат показали лишь две.