Москва, , 16:06 — REGNUM В настоящее время не приходится ждать, что в 2022 году рост цен на грузоперевозки в РФ прекратится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил гендиректор транспортной компании, депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин («Партия роста»). Так он прокомментировал информацию о том, что грузоперевозки в РФ вырастут в цене на 15−25%.

Грузовики Publicdomainpictures.net

«Дорожает все — технические жидкости, материалы, логистика, рабочая сила. Соответственно растут расходы, — сказал Нигматулин. — Обычно каждый год запчасти дорожали на 4−5%. В 2022 году рост будет еще больше. После Нового года, после I квартала будут еще подорожания грузоперевозок. Перевозчики, чтобы не работать в минус, будут вынуждены поднять цены. По всем этим статьям идет рост, так как не хватает водителей и все организации переманивают друг у друга рабочую силу за счет завышенных цен на оплату труда».

Кроме того, как пояснил эксперт, сказывается и рост стоимости автомобилей.

«Если раньше Scania премиального уровня стоила около 7 млн, то сейчас такой автомобиль стоит 14−15 млн рублей. «КамАЗ» в 2017 году стоил 3,8−4 млн, а сейчас он стоит 7−7,5 млн рублей. Некоторые модели стоят больше 11 млн. Лизинговая нагрузка и платежи тоже очень высокие, поэтому ожидать, что цены грузоперевозок остановятся, не стоит, скорее они будут только увеличиваться», — подытожил Нигматулин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, о планах поднять цены на транспортные услуги в зависимости от направления заявили свыше 80% компаний-членов национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс».

Читайте ранее в этом сюжете: Цены на грузоперевозки в России могут вырасти на 15–25%